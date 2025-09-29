Juventud peregrina: una multitud visitó a la virgen de Itatí

Miles de jóvenes visitaron a la virgen de Itatí en una peregrinación multitudinaria el sábado bajo la lluvia y el domingo, las actividades litúrgicas se desarrollaron a pleno sol. El arzobispo de Corrientes, José Adolfo Larregain, participó de las actividades religiosas, como la Peregrinación Juvenil y la Misa Central.

Una multitudinaria presencia de fieles se congregó en el atrio de la Basílica y acompañó a la misa central presidida por el arzobispo de Corrientes, José Adolfo Larregain.

El clima acompañó la jornada del domingo, ya que el sol brilló intensamente, ayudando a que los miles de peregrinos pudieran participar plenamente del tradicional acto religioso, dejando atrás la lluvia que había marcado la salida de los jóvenes el sábado al mediodía.

La eucaristía fue presidida por el arzobispo José Adolfo Larregain, y contó con la concelebración de una significativa representación del episcopado del Nordeste argentino y otras jurisdicciones.

Durante su homilía, ante una multitud de jóvenes Larregain explicó el sentido de ser peregrino basado en el lema de este año «Como María, peregrinos de esperanza».

«Ser peregrino de esperanza es abrir los ojos y el corazón, es no acostumbrarnos al sufrimiento ajeno, es animarnos a ser solidarios, a salir de nosotros mismos: tener la mirada nueva de la esperanza», remarcó.

El arzobispo agregó al respecto en su homilía que «Esto implica ver con ojos nuevos: el peregrino no mira la realidad desde el prisma de la resignación, sino con la certeza de que Dios camina con nosotros».

En una edición atípica, debido a las intensas precipitaciones del sábado y pese a lluvia, llegaron los jóvenes de todo el NEA transitaron decenas de kilómetros y arribaron a la Basílica de Itatí y disfrutaron de un domingo soleado.