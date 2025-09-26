Horror en Chaco: detienen a los padres de una nena de 11 años que dio a luz a un bebé que estuvo desaparecido

Un hecho de connotaciones escabrosas conmueve por estas horas a la localidad de Juan José Castelli, ubicada en la zona Noroeste de la provincia del Chaco: una nena de 11 años dio a luz a un bebé que estuvo desaparecido durante horas.

Según informan medios locales, la menor fue llevada a un centro hospitalario por sus padres, quienes aseguraban que había sufrido un aborto. Sin embargo, al avanzar la investigación, surgió que el bebé había nacido y estaba vivo.

En ese marco y tras la denuncia efectuada por los médicos que atendieron a la nena, la Policía realizó allanamientos y en primera instancia encontró únicamente trapos con manchas de sangre en el domicilio de la familia.

Finalmente, y tras más de 20 horas de búsqueda, los efectivos lograron ubicar al recién nacido a la intemperie, con muy baja temperatura corporal y signos vitales débiles, siendo trasladado de urgencia al hospital, donde el bebé permanece en cuidados intensivos con riesgo de vida.

Por el hecho hay varias personas detenidas, entre ellas los padres de la menor, con intervención de la Unidad de Protección Integral (UPI) de Castelli, que continúa en plena investigación.