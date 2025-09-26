Locales

Fin de semana de contrastes en Mercedes: lluvia el sábado, sol el domingo

El pronóstico del tiempo en Mercedes, Corrientes invita a quedarse en casa para el inicio del fin de semana y a disfrutar del aire libre al día siguiente.

Sábado: un día para quedarse en casa

 

El sábado 27 de septiembre, Mercedes recibirá el fin de semana con lluvias persistentes y un descenso en las temperaturas. Se prevén chaparrones durante la mañana y la tarde, con una alta probabilidad de precipitación (75%). La temperatura máxima rondará los 21 °C, y la mínima será de 11 °C. Es recomendable preparar un plan bajo techo, ya que las condiciones no serán las ideales para actividades al aire libre. El viento soplará del suroeste, lo que podría aumentar la sensación de frescura.

Domingo: vuelve el buen tiempo

 

Para el domingo 28, el panorama meteorológico dará un giro total. La lluvia se irá por completo, dando paso a un día soleado y despejado. Las temperaturas se recuperarán, con una máxima de 22 °C y una mínima de 11 °C, similar a la del día anterior. El cielo estará despejado, permitiendo disfrutar de la luz del sol y el aire libre. El viento será leve, proveniente del sureste, y las condiciones generales serán óptimas para paseos, reuniones al aire libre o cualquier actividad que el sábado no permitió.

 

