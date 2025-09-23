Locales

Alumnos de la 589 participaron de un guiado interpretativo en el Balneario

Este lunes 22, los alumnos de 5º y 6º grado de ambos turnos de la Escuela Nº 589 “Águeda Esther Bianchi de Arballo” participaron de una enriquecedora jornada en el Balneario
Las guías de sitio ofrecieron un recorrido interpretativo por las pinturas culturales, mitológicas y de leyendas que se encuentran en el puente
Debido a las lluvias no fue posible recorrer el sendero, pero los estudiantes disfrutaron de una actividad lúdica para diferenciar entre mito y leyenda, además de recibir un presente como recuerdo de este día especial
Porque conocer y valorar nuestras historias es fortalecer nuestra identidad cultural.
