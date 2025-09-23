Locales

Charlas de ESI en la Escuela N° 517: un paso más hacia el bienestar estudiantil

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 23/09/2025
0 75 Menos de un minuto

Estudiantes de la Escuela N° 517 participaron ayer en una importante charla sobre Educación Sexual Integral (ESI). La actividad fue liderada por las profesoras Lucía Centurión y Adriana Alegre, docentes de la Tecnicatura Superior en Enfermería del Instituto de Formación Docente de Mercedes (ISFD).

El encuentro se centró en la creación de un espacio seguro para que los jóvenes puedan resolver dudas y adquirir conocimientos esenciales sobre salud, respeto y bienestar. Estas iniciativas son cruciales para acompañar a los estudiantes en su desarrollo personal, promoviendo un entorno educativo basado en la empatía y el cuidado mutuo.

La jornada fue posible gracias al compromiso y la dedicación de las docentes, así como al entusiasta recibimiento de toda la comunidad educativa.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 23/09/2025
0 75 Menos de un minuto
Photo of Minuto Mercedes

Minuto Mercedes

Publicaciones relacionadas

Atención vecinos: sin recolección de residuos por el feriado de la Virgen de las Mercedes

23/09/2025

Alumnos de la 589 participaron de un guiado interpretativo en el Balneario

23/09/2025

Peregrinación de Esperanza: Día 8 de la novena de Nuestra Señora de las Mercedes

22/09/2025

Pellegrini entre los destinos argentinos nominados a los Best Tourism Villages

22/09/2025

Deja una respuesta

Botón volver arriba