Charlas de ESI en la Escuela N° 517: un paso más hacia el bienestar estudiantil

Estudiantes de la Escuela N° 517 participaron ayer en una importante charla sobre Educación Sexual Integral (ESI). La actividad fue liderada por las profesoras Lucía Centurión y Adriana Alegre, docentes de la Tecnicatura Superior en Enfermería del Instituto de Formación Docente de Mercedes (ISFD).

El encuentro se centró en la creación de un espacio seguro para que los jóvenes puedan resolver dudas y adquirir conocimientos esenciales sobre salud, respeto y bienestar. Estas iniciativas son cruciales para acompañar a los estudiantes en su desarrollo personal, promoviendo un entorno educativo basado en la empatía y el cuidado mutuo.

La jornada fue posible gracias al compromiso y la dedicación de las docentes, así como al entusiasta recibimiento de toda la comunidad educativa.