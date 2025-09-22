Peregrinación de Esperanza: Día 8 de la novena de Nuestra Señora de las Mercedes

La comunidad de Mercedes, Corrientes, se une en fe y devoción en el marco del Día 8 de la Peregrinación de Esperanza. Bajo el lema «Con María queremos ser Peregrinos de Esperanza», los fieles de la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes continúan su camino espiritual, centrándose hoy en la figura de «Jesús, Hijo de Dios. Hijo de una mujer».

La jornada, que se celebra este lunes 22 de septiembre, comenzó a las 6:00 hs con el tradicional Rosario de la Aurora, que tuvo lugar en la Esc Parroquial. Por la tarde, la devoción se trasladará al Salón Barrio Sagrada Familia, donde se rezará el Santo Rosario a las 19:30 hs, seguido de la Misa a las 20:00 hs.

Como parte de este evento, se está llevando a cabo una ofrenda diaria que acompaña cada rosario y misa de la novena. La colecta, según se informa en el afiche, será destinada al seminario «La Encarnación», un gesto de apoyo a la formación de futuros sacerdotes.

La peregrinación, que forma parte de las celebraciones del Jubileo 2025, resalta la importancia de la fe en la Virgen María como guía y consuelo. La imagen de la Virgen que preside la peregrinación es un recordatorio de la presencia de la Madre de Dios en el camino de los creyentes.