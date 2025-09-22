Rescataron más de 160 gallos de riña tras allanamientos en Capital

En el marco de un operativo conjunto con la Policía de Corrientes, la Municipalidad capitalina retiró de un domicilio particular 30 gallos cuya tenencia era ilegal y se presumía que eran usados para eventos de riña. Además, la Municipalidad se hizo cargo de 135 animales de la misma especie que fueron encontrados en otro operativo de la fuerza provincial realizado en el barrio Ongay.

La primera intervención tuvo lugar el sábado tras una denuncia vecinal a través de la línea 147 y luego de las tareas de investigación correspondiente. Los controles se realizaron en una vivienda ubicada en el barrio Lomas del Mirador, en donde permanecían las aves en malas condiciones.

El secretario de Coordinación de Gobierno de la Municipalidad, Hugo Calvano, destacó la importancia de la colaboración ciudadana en la lucha contra el maltrato animal y la coordinación con la Justicia y la Policía de la Provincia.

Al respecto, explicó que el procedimiento se puso en marcha en el marco de un protocolo municipal para casos de maltrato animal. Los gallos fueron secuestrados con las actuaciones judiciales correspondientes y trasladados a campos que la Municipalidad tiene en convenio, donde recibirán atención veterinaria.

«Hoy por hoy somos parte del sistema que actúa cuando alguien viola la ley de maltrato animal», afirmó el funcionario. Y agregó que, cuando no se logra un acuerdo pacífico, se solicita la intervención de la Justicia, que emite órdenes de allanamiento para recuperar a los animales.

AUMENTAN LAS DENUNCIAS

El secretario de Coordinación de Gobierno también se refirió al creciente número de denuncias por maltrato animal en la ciudad. «Desde el 2.021 que creamos el área tuvimos 121 denuncias, en el 2.024 tuvimos 450 y en lo que va del año tuvimos más de 350 denuncias en las que intervenimos», detalló.

Calvano recordó a los vecinos la importancia de la concientización. «El maltrato no es solo lastimar al animal, sino también no tenerlo en un lugar adecuado, no alimentarlo, no pasearlo», sentenció.

En caso de observar una situación de maltrato, el funcionario recomendó que se debe llamar al 911 inmediatamente. «Si un vecino ve una situación de tenencia irresponsable como un animal atado, al sol sin agua y sin comida, puede llamar al 147, para que intervenga la Municipalidad», señaló.

OPERATIVO EN EL ONGAY

Finalmente, el funcionario informó que la Municipalidad también participó en otro operativo policial que halló 135 gallos de riña en un allanamiento en el barrio Ongay. La Comuna se hizo cargo de la tenencia de estos animales para su posterior rehabilitación.

«En este caso la Municipalidad acude a donde la policía tiene los animales secuestrados, los retira, los lleva a un lugar donde tengan las condiciones de bienestar adecuadas. Tenemos campo y espacio donde trabajamos para este tipo de fines y una vez que estos gallos están recuperados se les busca un fin donde puedan tener las mejores condiciones de vida», detalló Calvano.

PROCEDIMIENTOS

El director general de Promoción de Derecho y Bienestar Animal, Eduardo Osuna, precisó que con respecto al primer operativo la Municipalidad recibió la denuncia el pasado lunes 15 de septiembre, a través de la línea 147. «Se activó el protocolo de actuación, hicimos la investigación correspondiente con los datos que nos brindaron, y posteriormente se hizo la denuncia a través de la dirección, con rescatistas que salieron de testigos», explicó.

«El sábado llegamos al lugar con el personal policial y pudimos secuestrar 30 gallos de riña en muy malas situaciones de salud y con maltrato animal», sostuvo el funcionario, quien aseguró que los animales fueron llevados a campos fuera de la ciudad, para su atención veterinaria.

Entre tanto, se refirió al segundo procedimiento que realizó la Policía en el barrio Ongay, en el que se halló 135 gallos en malas condiciones. «Estaban todos en jaulas, hacinados, maltratados», señaló Osuna.