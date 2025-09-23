Persecución cerca de Pellegrini: Gendarmería secuestra un cargamento de cigarrillos de contrabando

Una intensa persecución sobre la Ruta Nacional N° 40 culminó este lunes con el secuestro de un importante cargamento de cigarrillos de contrabando. Efectivos de la patrulla fija de la Gendarmería Nacional de Colonia Carlos Pellegrini fueron los protagonistas del operativo.

Según informaron fuentes de la fuerza, todo comenzó cuando una camioneta, que circulaba en actitud sospechosa, intentó evadir un control al notar la presencia de los uniformados. Tras una persecución de varios kilómetros, el conductor del vehículo perdió el control, despistó y terminó volcando a la vera del camino.

En el interior de la camioneta, los gendarmes encontraron una gran cantidad de cajas con cigarrillos extranjeros que no contaban con la documentación aduanera necesaria. Aún se está evaluando el valor del cargamento incautado. El conductor del vehículo logró escapar y es intensamente buscado por las autoridades.