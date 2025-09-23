Atención vecinos: sin recolección de residuos por el feriado de la Virgen de las Mercedes

La Municipalidad de Mercedes informa a la comunidad que este miércoles 24 de septiembre no se realizará el servicio de recolección de residuos domiciliarios. La medida se debe al feriado local y provincial en conmemoración del Día de la Virgen de las Mercedes, patrona de la ciudad.

Se solicita a los vecinos evitar sacar sus residuos a la vía pública para mantener la limpieza y el orden en la ciudad. El servicio se retomará con normalidad el jueves 25 de septiembre en los horarios y recorridos habituales.

Es importante recordar que el feriado del 24 de septiembre es una fecha significativa para la comunidad, en la que se realizan diversas celebraciones religiosas en honor a la patrona.