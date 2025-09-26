DESTACADO

Detuvieron al ex secretario de Obras Públicas «Nano» Gómez

26/09/2025
Finalmente, en horas de la siesta en la localidad correntina de Mercedes, la Policía local, detuvo al Secretario de Obras Públicas, Eduardo “Nano” Gómez.

 

Si bien se esperaba pero no de forma tan rápida, el ex funcionario apartado de su cargo por la Intendente de la Ciudad, la Policía correntina llegó hasta su domicilio para actuar en consecuencia y trasladarlo a la comisaría primera. Lugar donde también se encuentra alojado el ex Intendente Diego Caram.

La causa, denominada “ALI BABA”, se encuentra bajo investigación y por ahora el ex funcionario permanecerá detenido.

 

