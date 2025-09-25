Salud Pública fortalece acciones contra el Dengue

Desde la cartera sanitaria recuerdan la importancia de revisar su patio y vaciar los recipientes que pueden servir de criaderos de mosquitos. En esta época del año, es habitual el aumento de la población de vectores.

El Ministerio de Salud Pública, a cargo de Ricardo Cardozo, fortalece las acciones de prevención contra el Dengue. Desde la Dirección General de Epidemiología, llevan adelante control focal en barrios de la ciudad y también en el interior.

“Con el inicio de la primavera se intensifican acciones contra el vector. Nunca se dejó de trabajar, durante todo el año nos ocupamos de este tema. Visitamos viviendas y hacemos control focal, entre otras actividades”, dijo la directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla.

A su vez, adelantó que estamos en el inicio de la primavera y que aumentará la población de mosquitos Aedes aegypti.

Sobre el Dengue

La transmisión es a través de la picadura de un mosquito infectado. Es una enfermedad que afecta a personas de todas las edades, con síntomas que varían entre una fiebre leve a una fiebre incapacitante, acompañado de dolor intenso de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en músculos y articulaciones, y eritema (enrojecimiento temporal de la piel). Puede progresar a formas graves. El vector principal responsable de la trasmisión es el mosquito Aedes aegypti.

La prevención primordial radica en evitar el contacto con esta especie y proteger el cuerpo y la piel de sus picaduras utilizando repelentes. A esto se suma, ordenar el hogar y el ambiente al aire libre para evitar que los mosquitos depositen huevos (suelen hacerlo en tapas, frascos, plásticos acumulados, etc.).

También, en las zonas más concurridas por los transmisores es necesario usar planchas mosquiteras en las ventanas y vestirse con prendas de manga larga.

Es importante limpiar y vaciar semanalmente todos los recipientes en los que se almacena agua para uso doméstico, como los jarros de los que beben las mascotas.

Vacunación

Cabe recordar que, a mediados de marzo de este año, se amplió el grupo etario de vacunación contra el Dengue. Se pueden inscribir en la página: vacunacion.corrientes. gob.ar, las personas de 15 a 59 años.

Los puntos de inmunización en Capital son el Hospital de Campaña “Escuela Hogar” y la Estación Saludable de la Plaza Cabral. En el interior, en los hospitales locales.