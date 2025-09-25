El Instituto de Cardiología de Corrientes entre los mejores hospitales de Latinoamérica y el 2do mejor de Argentina

El Instituto de Cardiología de Corrientes (ICC) ha sido distinguido en el Ranking IntelLat 2025 de los mejores hospitales y clínicas de Latinoamérica, alcanzando el puesto N°47 en la clasificación general comparándose con hospitales polivalentes de los mejores centros de los países participantes.

No menos meritorio fue haber conseguido el 2° puesto entre los centros de Argentina, siguiendo al prestigioso Hospital Italiano de Buenos Aires, que como todos conocemos, es una entidad polivalente, entre solo cuatro instituciones nacionales evaluadas.

Además, el ICC obtuvo nada menos que el 6° lugar en la dimensión de Producción de Conocimiento a nivel lationamericano, reconocimiento que refleja el trabajo científico y académico desarrollado por sus profesionales.

El Ranking IntelLat evaluó a 80 hospitales y clínicas de 9 países (Brasil, Colombia, México, Perú, Argentina, Ecuador, Chile, Panamá y Costa Rica) a través de un proceso riguroso que se extiende de 4 a 5 meses. La clasificación se basa en la evidencia presentada por cada institución, validada y analizada por el equipo de expertos de IntelLat.

La evaluación contempla 9 dimensiones clave que van desde la Seguridad y Resultados Clínicos, Personas y Conocimiento, hasta la Experiencia del Paciente, Prestigio, Tecnología, Telemedicina, Sostenibilidad y Eficiencia.

Estos resultados confirman el compromiso del Instituto de Cardiología de Corrientes con la calidad, la innovación y la atención humanizada, y ratifican el camino emprendido hacia una medicina que combina excelencia clínica con un enfoque cada vez más cercano a las necesidades de los pacientes.

“Esta distinción nos llena de orgullo, pero sobre todo nos compromete a seguir elevando nuestros estándares de calidad y reforzando la atención integral y humanitaria que ofrecemos cada día a nuestros pacientes”, destacaron desde la Dirección del ICC.