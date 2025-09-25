La Intendente de Mercedes echó y denunció a funcionarios de obras públicas
Se trata de una trituradora de piedras que, según la denuncia del intendente electo, fue cargada en un camión y trasladada a Buenos Aires para ser vendida. Hoy, la intendenta anunció que echó a funcionarios del área de Obras Públicas, y luego denuncia realizó la denuncia formal ante la Fiscalía en turno.
“Es mi deber informar a la comunidad que he tomado la decisión de separar del cargo a los responsables. Para esta Intendente fue, es y será fundamental garantizar la institucionalidad”, expresó.
Pero la medida no conformó a la oposición. El intendente electo que debe asumir el 10 de diciembre próximo, fue claro: “Las denuncias debería realizarlas la propia intendente”.
El episodio se suma a una transición política marcada por tensiones y deja en evidencia posibles manejos irregulares de bienes públicos en el final del mandato.