La Intendente de Mercedes echó y denunció a funcionarios de obras públicas

Se trata de una trituradora de piedras que, según la denuncia del intendente electo, fue cargada en un camión y trasladada a Buenos Aires para ser vendida. Hoy, la intendenta anunció que echó a funcionarios del área de Obras Públicas, y luego denuncia realizó la denuncia formal ante la Fiscalía en turno.

Se complica la transición en Mercedes: «Faltan máquinas del Municipio, se las robaron y las vendieron», dijo Cemborain. Ante la gravedad de los hechos, la actual jefa comunal anunció mediante un comunicado oficial la separación del cargo del secretario y del director de Obras Públicas, aclaró que se harán sumarios administrativos.

“Es mi deber informar a la comunidad que he tomado la decisión de separar del cargo a los responsables. Para esta Intendente fue, es y será fundamental garantizar la institucionalidad”, expresó.

Pero la medida no conformó a la oposición. El intendente electo que debe asumir el 10 de diciembre próximo, fue claro: “Las denuncias debería realizarlas la propia intendente”.

El episodio se suma a una transición política marcada por tensiones y deja en evidencia posibles manejos irregulares de bienes públicos en el final del mandato.

