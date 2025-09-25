Comunicaciones suma al dominicano Bastardo

A través de sus redes sociales, el Club Comunicaciones de Mercedes anunció la incorporación del ala pivot dominicano Raymon Bastardo, con lo cual se completa el plantel que competirá en la 2025/2026 de la Liga Argentina de Básquetbol.

Bastardo, de 23 años y 2.00 metros de altura, tiene experiencia en equipos de Argentina y su paso más reciente fue en Jujuy Básquet en la temporada pasada, en la cual promedió 5.0 puntos y 4.4 rebotes por partido.

En República Dominicana representó a su país en la categoría básquet 3×3 y antes de emigrar integró los equipos de Cañeros del Este, Trenes del Este, Titanes del Distrito y Rafael Barías.

Cabe señalar que el plantel de Comunicaciones transita su primera semana de pretemporada, al mando técnico de Ignacio Barsanti, acompañado como manager por Facundo Giorgi, contando con el pleno respaldo de la dirigencia «aurinegra».

Ya se encuentran entrenando estos jugadores: Philip Lockett, Ángel Azúcar, Agustín Bruner, Lucas Machuca, Tomás Allende, Franco Fragozo, Damián Pineda y Facundo Wolisnky.

Mientras que el venezolano Franger Pirela y el dominicano Raymon Bastardo se sumarán más adelante.

Los juveniles que también practican en este nuevo proceso son: Valentín Giménez, Mirko Ibarra, Alejo Giles, Santiago Lezcano, Franco Cerimele, Franco Baéz y Francisco Otaduy.