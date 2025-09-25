Sangre, basura y tierra removida: qué encontraron en la casa de Florencio Varela donde mataron a las 3 chicas

Sangre en las paredes, basura y tierra removida. Postales del horror. Un video al que accedió TN muestra por dentro la casa de Florencio Varela donde asesinaron a las tres chicas.

Esta mañana, en la vivienda no había consigna policial ni cinta perimetral y el portón negro estaba abierto de par en par. Incluso un hombre se metió en la casa, robó algunos objetos y se fue.

En el video, que dura 23 segundos se ven algunas sillas, prendas, juguetes, un maniquí y hasta un cochecito de bebé, todo en medio de un jardín descuidado.

La vivienda donde encontraron enterrados los cuerpos de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez no está clausurada. En el contexto de los primeros movimientos de la investigación, ese detalle llamó la atención.

Es que, más allá de las diligencias iniciales que ya fueron realizadas en el lugar, se abren interrogantes: ¿por qué se permite la contaminación de la escena? ¿No hay más nada para hacer allí que sirva a la investigación, especialmente después de la declaración de los detenidos?

En la casa no hay consigna policial ni cinta perimetral. Además, el portón está sin llave. (Foto: TN)

Cómo sigue la investigación

Mientras tanto, la causa avanza con cuatro detenidos que ya quedaron a disposición de la Justicia. Se trata de dos parejas, una de nacionalidad argentina y otra peruana, acusadas de homicidio agravado.

La primera detención se produjo en la casa donde la Policía encontró los cuerpos. Allí, un hombre y una mujer argentinos fueron sorprendidos cuando intentaban limpiar la escena del crimen.

Horas más tarde, una pareja de peruanos, quienes serían los dueños de la casa en cuestión, fue arrestada en un hotel alojamiento ubicado a pocos kilómetros del lugar.

El hombre podría tener una conexión con la Villa 1-11-14. La hipótesis más firme en la investigación apunta a todos ellos como posibles encubridores del crimen.

Una pareja argentina y otra peruana. Los detenidos por el triple crimen en Florencio Varela. (Foto: NA)

Según trascendió, uno de los detenidos habría aportado datos sobre lo ocurrido, aunque esa declaración todavía es analizada por los investigadores. Además, la Justicia sospecha que hay más personas involucrados en el hecho.

En medio de la conmoción, los cuatro acusados serán indagados este jueves en la sede judicial de Laferrere.