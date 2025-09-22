Día de la Primavera brutal: mujeres se trenzaron en una pelea a la salida de un boliche
Golpes, gritos y descontrol tiñeron una noche de festejos a la salida de un local bailable en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz
Incluso, en el violento altercado se ve intervenir a un joven, que también fue golpeado por otras dos chicas.
Mientras que algunos pedían que cesara la violencia, otros se burlaban de las jóvenes. La policía brilló por su ausencia y fueron los mismos jóvenes que salían del boliche quienes intentaban separar a las involucradas.
Dos jóvenes de 18 y 26 años resultaron heridos de arma blanca tras una violenta pelea que se registró este jueves a la madrugada a la salida de un reconocido boliche ubicado en el barrio porteño de Palermo. Las víctimas fueron trasladadas de urgencia al hospital Fernández.
El hecho ocurrió cerca de las 6 de la mañana en la puerta del boliche Ink, ubicado en la avenida Niceto Vega al 5.600, entre Bonpland y Fitz Roy, donde se desplegó un amplio operativo para asistir a las víctimas.