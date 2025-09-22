Día de la Primavera brutal: mujeres se trenzaron en una pelea a la salida de un boliche

Un grupo de al menos cinco mujeres jóvenes protagonizó una feroz pelea a la salida de un boliche en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, tiñendo de violencia, tensión y descontrol los festejos por el día de la primavera.

El lamentable hecho ocurrió en las primeras horas del domingo, en la esquina de 9 de Julio y Alberdi, uno de los puntos neurálgicos de la capital santacruceña. Toda la violenta secuencia fue registrada en un video por un vecino quien, desde su casa y con su celular, filmó toda la golpiza.

Las cinco mujeres involucradas se trenzaron a golpes de puño, empujones, patadas y gritos.

Una de ellas fue ferozmente atacada por otra, que la tiró al asfalto, se le subió encima no dejó de zamarrearla del pelo y pegarle patadas en el cuerpo, todo en plena vía pública. Otras tres intentaron separarlas, pero fue en vano.