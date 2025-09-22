Nacionales

Día de la Primavera brutal: mujeres se trenzaron en una pelea a la salida de un boliche

Golpes, gritos y descontrol tiñeron una noche de festejos a la salida de un local bailable en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz

Un grupo de al menos cinco mujeres jóvenes protagonizó una feroz pelea a la salida de un boliche en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, tiñendo de violencia, tensión y descontrol los festejos por el día de la primavera.

El lamentable hecho ocurrió en las primeras horas del domingo, en la esquina de 9 de Julio y Alberdi, uno de los puntos neurálgicos de la capital santacruceña. Toda la violenta secuencia fue registrada en un video por un vecino quien, desde su casa y con su celular, filmó toda la golpiza.

Las cinco mujeres involucradas se trenzaron a golpes de puño, empujones, patadas y gritos.

Una de ellas fue ferozmente atacada por otra, que la tiró al asfalto, se le subió encima no dejó de zamarrearla del pelo y pegarle patadas en el cuerpo, todo en plena vía pública. Otras tres intentaron separarlas, pero fue en vano.

Otra de las participantes fue prácticamente arrastrada por el asfalto, mientras a los gritos los testigos pedían que la pelea llegara a su fin.

Incluso, en el violento altercado se ve intervenir a un joven, que también fue golpeado por otras dos chicas.

Mientras que algunos pedían que cesara la violencia, otros se burlaban de las jóvenes. La policía brilló por su ausencia y fueron los mismos jóvenes que salían del boliche quienes intentaban separar a las involucradas.

Dos jóvenes de 18 y 26 años resultaron heridos de arma blanca tras una violenta pelea que se registró este jueves a la madrugada a la salida de un reconocido boliche ubicado en el barrio porteño de Palermo. Las víctimas fueron trasladadas de urgencia al hospital Fernández.

El hecho ocurrió cerca de las 6 de la mañana en la puerta del boliche Ink, ubicado en la avenida Niceto Vega al 5.600, entre Bonpland y Fitz Roy, donde se desplegó un amplio operativo para asistir a las víctimas.

