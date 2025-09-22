Deportes

Sorpresa: una de las figuras del Inter Miami anunciaría su retiro del fútbol al finalizar la temporada

El experimentado futbolista no renovaría contrato con el equipo de Lionel Messi y pondría fin a su carrera tras la actual temporada de la MLS: todos los detalles.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 22/09/2025
Luego de algunos meses de analizarlo, el futuro de Sergio Busquets en el Inter Miami parece estar definido. Según informó Cadena Cope, el mediocampista español de 37 años no renovaría su contrato con la franquicia de la MLS y se retiraría del fútbol al concluir la temporada actual.

De confirmarse, la noticia significaría un fuerte impacto para el conjunto dirigido por Javier Mascherano, que lucha por clasificarse a los playoffs con seis partidos por delante. El volante campeón del mundo, quien llegó en 2023 como parte del ambicioso proyecto que lidera Lionel Messi, aportó experiencia, jerarquía y liderazgo en un vestuario que tiene la mexcla perfecta entre jugadores con mucho recorrido y algunos que están dando sus primeros pasos.

