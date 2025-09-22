Sorpresa: una de las figuras del Inter Miami anunciaría su retiro del fútbol al finalizar la temporada

De confirmarse, la noticia significaría un fuerte impacto para el conjunto dirigido por Javier Mascherano, que lucha por clasificarse a los playoffs con seis partidos por delante. El volante campeón del mundo, quien llegó en 2023 como parte del ambicioso proyecto que lidera Lionel Messi, aportó experiencia, jerarquía y liderazgo en un vestuario que tiene la mexcla perfecta entre jugadores con mucho recorrido y algunos que están dando sus primeros pasos.