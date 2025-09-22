River vs. Racing por Copa Argentina: día, hora y sede confirmados para los cuartos de final

River y Racing, pendientes de la Copa Libertadores

El partido por Copa Argentina es de suma importancia tanto para River como para Racing, pero hoy en día el foco de ambos equipos está en la Copa Libertadores. Los de Marcelo Gallardo deben enfrentar a Palmeiras por la vuelta de los cuartos de final y buscarán revertir el 2 a 1 sufrido en el Monumental en la ida. Por su parte, los de Costas jugarán en el Cilindro la revancha frente a Vélez. Cabe recordar que la ida quedo 1 a 0 para los de Avellaneda.