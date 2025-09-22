Reino Unido reconocerá al Estado de Palestina y envía una claro mensaje a Israel y a Estados Unidos
El anuncio se realizaría este domingo. Esto significaría una decisión histórica ya que el Reino Unido es miembro del Grupo de los Siete y del Consejo de Seguridad de la ONU.
El Reino Unido anunciará el reconocimiento del Estado palestino, en un gesto que desafía la postura de los gobiernos de Israel y Estados Unidos.
La decisión llega luego de que Londres considerara que Israel no cumplió con las condiciones establecidas para la guerra en Gaza. Aunque se trata principalmente de un movimiento simbólico, se espera que aumente la presión diplomática para poner fin al conflicto y avance hacia una paz duradera basada en la solución para los dos estados.
En este contexto, el viceprimer ministro y exsecretario de Exteriores, David Lammy, adelantó que el primer ministro Keir Starmer hará el anuncio este domingo, subrayando que con esto se busca contribuir a mantener viva la perspectiva de dos estados y destacando que identificar al pueblo de Palestina con la organización terrorista Hamás es un error.
La medida se realiza días antes de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), donde se espera que otras naciones como Australia, Canadá, Francia y Portugal también reconozcan al Estado palestino.
Una hoja de ruta hacia el reconocimiento y el rol histórico de Reino Unido
Esta importante decisión comenzó a gestarse en el mes de julio, bajo intensa presión del Partido Laborista, cuando Starmer solicitó un alto el fuego en Gaza, la entrada de ayuda humanitaria de la ONU y otros pasos hacia una paz sostenible a largo plazo.
Asimismo, más de 140 países ya han reconocido al Estado palestino, pero la decisión de Reino Unido y Francia adquiere especial relevancia por ser ambos miembros del Grupo de los Siete y del Consejo de Seguridad de la ONU.
Mas allá de esto, el anuncio se produce pocos días después de que el presidente estadounidense Donald Trump expresara su desaprobación, al igual que el gobierno de Benjamín Netanyahu, que considera que la medida recompensa a Hamás y al terrorismo. Los críticos argumentan que todo este movimiento carece de impacto debido a la división interna del pueblo palestino y a la falta de una capital reconocida internacionalmente. A lo que Starmer respondió que Hamás no tendrá participación en el futuro gobierno de Palestina y debe liberar a los rehenes israelíes.
Reino Unido mantiene un rol histórico en Oriente Medio, tras haber dividido la región después de la Primera Guerra Mundial y haber sido la potencia gobernante de Palestina. Fue autor de la Declaración Balfour de 1917, que apoyaba un «hogar nacional para el pueblo judío» y prometía no perjudicar los derechos del pueblo palestino, parte que, según Lammy, fue «ignorada», constituyendo una «injusticia histórica».
Un cambio de rumbo ante la realidad en Gaza y Cisjordania
Durante décadas, Reino Unido apoyó la creación de un Estado palestino independiente junto a Israel, condicionando siempre el reconocimiento a un plan de paz que permitiera una solución de dos estados.
Sin embargo, las autoridades británicas expresaron una creciente preocupación de que esta solución se esté volviendo casi imposible. La destrucción de Gaza, el desplazamiento de su población y la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania, territorios reclamados por los palestinos para su futuro Estado y considerados en gran parte del mundo como ilegales, impulsaron a este cambio de postura.
«Es esencial mantener vivos los dos estados para los niños de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental», concluyó Lammy.