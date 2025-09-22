Estremecedor video: discutieron por un encendedor y lo apuñaló con un destornillador

Un enfrentamiento entre dos conocidos en el barrio porteño de Villa Crespo terminó en una brutal y sangrienta pelea donde un joven fue detenido luego de golpear y apuñalar en la cabeza a otro con un destornillador. La víctima permanece internada en grave estado.

El horrífico enfrentamiento ocurrió cerca de las 3:45 de la madrugada en la calle Villarroel, casi esquina Fitz Roy, y quedó registrado en un video que da cuenta de la brutalidad y saña del agresor.

“Prestame fuego, amigo”, fue la frase que pronunció la víctima segundos antes de que se desencadenara el conflicto. La discusión fue subiendo de tono hasta el que agresor amenazó: “Yo no tengo ningún fuego, cabeza de gato, ¿qué flasheas, fisura?” Dale que te clavo un puntazo”.

De un momento a otro, lo que parecía una discusión por un encendedor, se tornó en un intento de homicidio.

video grabado por una cámara de vigilancia, el agresor comenzó a perseguir a la víctima hasta que llegó a golpearla. En la escena intervino entonces su madre: “Cortala Octavio. Sos un h… de p… No puedo creer que seas mi hijo”, le gritó la mujer. Sin embargo, el atacante continuó persiguiendo a la víctima, totalmente enajenado. Tal como se ve en elgrabado por una cámara de vigilancia, el agresor comenzó a perseguir a la víctima hasta que llegó a golpearla. En la escena intervino entonces su madre: “Cortala Octavio. Sos un h… de p… No puedo creer que seas mi hijo”, le gritó la mujer. Sin embargo, el atacante continuó persiguiendo a la víctima, totalmente enajenado. IMÁGENES SENSIBLES.