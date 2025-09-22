Robó dos gansos de los Lagos de Palermo y los llevó a su pileta

Un joven robó dos gansos de los Lagos de Palermo, los metió en su auto y los llevó hasta su casa, donde los puso a nadar en la pileta de un jardín. El insólito y repudiable episodio de maltrato animal fue filmado de forma deliberada y los videos se compartieron en redes sociales.

Las imágenes muestran a un joven de alrededor de 20 años que, aparentemente, había salido de uno de los boliches de la zona y, en complicidad con al menos dos personas más, decidió cometer la cruel acción.

Tal como se ve en un video, primero les tendió una trampa a los dos gansos arrojándole algunas migas de pan en la orilla del lago para que salgan del agua. Una vez que las aves accedieron, en un movimiento brusco y violento, las agarró del cuello y así las trasladó, con total impunidad, hasta la parte trasera de un auto, que estaba estacionado sobre la avenida Sarmiento.

“¡Vamos, vamos!”, gritaba el joven mientras corría con los dos gansos en sus manos que, desesperados, comenzaron a aletear intentando escaparse. En las imágenes se alcanza a ver a un segundo individuo que, en medio de las insólitas risas, se mete rápidamente al auto. El vehículo ya fue identificado.