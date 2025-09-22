Nacionales
El mensaje del Tesoro de los EEUU funcionó: suben los bonos, los ADRs y cae el Riesgo País
Los bonos en dólares y ADRs arrancan la semana con fuertes subas, impulsados por la expectativa de un eventual swap de divisas con el Tesoro de los Estados Unidos, sumado a la suspensión de las retenciones hasta las elecciones.
En tanto, los títulos en moneda dura de títulos más largos suben más de 15% encabezados por el Global 2041, Global 2035 (15%), Global 2046 (14,8%).
De esta manera, el riesgo país, medido por el J.P Morgan se desploma hasta los 1.142 puntos básicos, luego de alcanzar los 1.400 la semana pasada.