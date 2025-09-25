Quién es “Pequeño J”, el narco que habría ordenado el asesinato de las tres chicas en Florencio Varela

La Justicia está detrás de los pasos de «Pequeño J», un narco peruano que se cree fue quien ordenó la ejecución de las tres chicas asesinadas en Florencio Varela.

También conocido como “Julito”, el líder de la organización delictiva habría planeado todo: desde la trampa de la fiesta hasta la transmisión en vivo del crimen.

Su nombre completo hasta el momento no fue difundido, pero se sabe que tiene 23 años y que sobre él pesa una orden de captura nacional e internacional.

Fuentes policiales explicaron que es un líder con un perfil “extremadamente sanguinario” y detallaron que, pese a su temprana edad, es tan peligroso como otros narcotraficantes de mayor experiencia.

Su perfil sanguinario se vio demostrado el viernes pasado, cuando ordenó llevar a cabo el crimen de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20).

Según se desprende de la investigación, “Pequeño J” le habría dicho a los dueños de la casa de Florencio Varela que “ordenen todo” para completar el crimen. Esto es, hacer los pozos en el patio para enterrar a las tres jóvenes.

Los dueños de la casa son la pareja de peruanos que fue detenida en un hotel alojamiento y que, según fuentes judiciales, habrían visto la transmisión en vivo del triple asesinato.

Esta presunción que tienen los investigadores se debe a que ambos dieron algunos detalles sobre cómo fue el crimen, a pesar de que no habrían estado en la casa al momento del homicidio.

“Esto le pasa a quienes me roban”, sería la frase que repitió incansablemente el líder de la banda narco mientras un grupo de sicarios completaba el brutal crimen de Brenda, Lara y Morena.

Este mismo jueves allanaron el búnker de “Pequeño J” en el barrio porteño de Barracas. El líder narco dejó trampas electrificadas y un mensaje directo para la policía, escrito en una hoja de papel.

La hipótesis que sostiene el fiscal de La Matanza, Gastón Duplaá, quien lleva adelante la causa hasta el momento, es que el destinatario final de la masacre no eran las tres jóvenes.

El fiscal sospecha que Brenda, Morena y Lara fueron “el vehículo de un mensaje” para alguien de su propia banda que habría intentado robarle y traicionarlo. Esa persona habría visto la transmisión en vivo del crimen.

Para avanzar en la investigación, Duplaá pidió la colaboración de la PROCUNAR, a cargo de Diego Iglesias, y de la fiscal Cecilia Amil, titular de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos vinculados a Estupefacientes del Ministerio Público porteño.