Estudiantes de la Facultad de Veterinaria se suman a la atención de equinos recuperados

Más de 150 estudiantes universitarios supervisados por médicos profesionales realizan sus prácticas y forman parte del equipo de atención de equinos maltratados y secuestrados en la vía pública, y otros entregados por los carreros. Este trabajo realizado en Base Esperanza, es posible gracias a un programa de extensión firmado entre la Municipalidad de Corrientes y la Universidad Nacional del Nordeste.

En el marco de un programa de extensión firmado entre la Municipalidad de Corrientes y la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), estudiantes de la Facultad de Ciencias Veterinarias realizan prácticas y colaboran en la atención sanitaria de caballos que fueron maltratados o secuestrados en la vía pública, así como aquellos que se entregaron voluntariamente en el marco del plan de reconversión productiva de los carreros.

El secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano, remarcó que “en el marco de un trabajo en conjunto con la Universidad Nacional del Nordeste de Extensión Universitaria, venimos trabajando en prácticas que realizan estudiantes de las distintas cátedras de la Facultad de Ciencias Veterinarias con los equinos que se encuentran en la Base Esperanza, que es el primer lugar a donde llegan estos animales luego de ser recuperados de la vía pública o dentro del plan de reconversión productiva”.

El funcionario explicó que en dicho predio “los caballos reciben atención a través de los médicos veterinarios municipales, y en este caso, con la posibilidad de que los estudiantes universitarios hagan las prácticas supervisadas por el equipo de médicos veterinarios municipal y de la misma Facultad, para que de esa manera puedan adquirir experiencia, pero en este caso volcando la misma a un servicio a la comunidad”.

Sobre el procedimiento, puntualizó: “Lo primero que hacemos es darles atención, recuperarlos, ponerlos en buenas condiciones, y luego esos equinos pasan a la siguiente etapa del plan, que es estar en algunos de los campos que están registrados en el programa para poder tener las mejores condiciones de desarrollo en el tiempo que les quede de vida”.

BASE ESPERANZA

El director General de Zoonosis del Municipio, Ricardo Sánchez, contó que este programa “se desarrolla en el predio de base Esperanza del municipio con la participación de 150 estudiantes universitarios que realizan sus prácticas en el predio”.

“Contamos con un equipo de veterinarios que, una vez que ingresan los animales, les brinda todas las atenciones necesarias, el curado correspondiente de las lesiones y también la alimentación correspondiente”, agregó.

Por su parte, Nicolás García, docente de la Cátedra de Semiología de la Facultad de Veterinaria, mencionó: “En las clases prácticas los alumnos pueden integrar conocimientos, y son parte también de un proyecto que posee la cátedra donde hacen un relevamiento de lo que es la tracción a sangre dentro de la ciudad de Corrientes, recolectan información de cómo están los animales, el manejo, y pueden realizar las prácticas integradas a campo”.

Explicó que con esta propuesta “a todos los alumnos que están cursando el tercer año de la carrera, divididos en grupos, le damos la posibilidad que puedan estar en contacto directo con los animales, con la supervisión de los docentes. Que tengan la práctica a campo en una situación real de exploración de los animales”.

Finalmente, Facundo Benito, estudiante de Veterinaria oriundo del Chaco, valoró la experiencia: “Generalmente en la facultad, ya sea por el tema de espacio y por los pacientes que trabajamos, son perros o gatos. Y bueno, hoy tuvimos la posibilidad de trabajar con todos mis compañeros con equinos, que son animales grandes, así que es una muy buena experiencia”.

Hugo Calvano, secretario de Coordinación de Gobierno; Ricardo Sánchez, director General de Zoonosis del Municipio; Nicolás García, docente de la Cátedra de Semiología de la Facultad de Veterinaria; Facundo Benito, estudiante de Veterinaria.