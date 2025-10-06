Corrientes se destacó en el eje Matemática de la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología

Con cuatro proyectos y uno de ellos premiado, Corrientes participó la semana pasada del eje Matemática de la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología. La actividad tuvo lugar desde el miércoles hasta el viernes en el Instituto del Deporte de Posadas (Misiones).

Las tres jornadas de trabajo contaron con la participación de 83 proyectos de nivel inicial, primario, secundario y superior, y la visita de estudiantes, docentes, familias y público en general, que conocieron el talento, la creatividad y la investigación de los estudiantes argentinos.

Corrientes estuvo presente con cuatro proyectos: Geoarte de la Escuela Primaria República del Perú, de Corrientes capital; Zoometría de la Escuela Primaria 254, Pedro A Díaz Colodrero de Goya; Suerte o simplemente Matemática, del Colegio Secundario Fray Luis Bolaños de Itatí y La kermes de números divertidos, de la Escuela Especial Helen Keller de Corrientes.

Esta última obtuvo la distinción especial como trabajo destacado otorgado por la Comisión Nacional de Evaluación.

Distinciones de Corrientes

Por iniciativa del Ministerio de Educación de Corrientes, este año se distinguió a cuatro proyectos de todo el país que abordaron la temática «cuidado del ambiente».

El premio fue un diploma de reconocimiento y la colección de ocho libros elaborados y publicados por este Ministerio sobre Educación Ambiental.

El gesto fue muy reconocido y agradecido por la Organización Nacional y por todas las jurisdicciones. Las provincias que recibieron estas distinciones fueron: Catamarca, Tucumán, San Juan y Chaco.

Hoy lunes comienza la fase dos, eje Arte también en la ciudad de Posadas