Pozzer Penzo sobre el caso Loan: «Seguimos trabajando de manera silenciosa y continua»

La jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, dijo hoy en declaraciones a Radio Dos que «seguimos buscando a Loan» y que «el trabajo en la causa que investiga el paradero del niño, sigue «de una manera silenciosa, permanente y continua».

«Que no se hable no quiere decir que se deje de trabajar o investigar», expresó la magistrada y aseveró que la labor se realizó sin pausa «desde que ingresó al fuero federal».

Explicó además sobre la modalidad que «interviene una división especializada, los elementos probatorios se ordenan, se cruzan y cada dato que se incorpora, es nuevamente cruzado».

Pozzer Penzo, refirió en este sentido a las acciones para avanzar y saber lo que que pasó con el menor y dar con su paradero.

En tanto aseguró que se seguirá investigando y que 7 personas (las presentes en el almuerzo) serán juzgadas por presunta sustracción del menor y 10 por encubrimiento.

«El juicio oral con estas personas es diferente a seguir investigando que pasó», explicó a jueza federal de Goya sobre el caso que investiga la desaparición del niño hace más de un año en la localidad de 9 de Julio.

Remarcó además que se trabaja con el Comando Unificado Conjunto. «Nos movemos con esa impronta, tras el resultado, pericias, se realizan las diligencias para avanzar lo más rápido posible».

«Los jueces de primera instancia estamos sujetos a muchas instancias de revisión, lo lógico es que culminadas, se haga el juicio», dijo Pozzer Penzo en declaraciones a Radio Dos.

Sobre la causa, la jueza señaló que «consideramos que cuando los ficales, estiman completa la instrucción se va a juicio, en este caso hubo una clausura parcial, ahora tenemos un parte muy importante, pero continuamos investigando que pasó con el niño y dónde está».

En este sentido, la magistrada dijo que el Juzgado Federal, continúa con la investigación sobre el paradero del niño Loan Danilo Peña, e instó a quiénes tengan algún tipo de información que sepan que «estamos dispuestos a escuchar sus aportes, no duden en aportar» y señaló que además están disponibles para este fin, las líneas telefónicas 134 /145 y el correo electrónico del Juzgado.

Y finalmente sobre distintos aspectos de la investigación, Pozzer Penzo señaló que «somos cautelosos y reservados para no generar expectativas en la comunidad y en la familia».

Al concluir, consultada sobre los 7 años de la creación del Juzgado Federal de Goya, la magistrada dijo que se inauguró en Octubre de 2018 y «es muy moderno y abierto a la comunidad».