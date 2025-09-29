Argentina Sub 20 debutó con un triunfo 3-1 sobre Cuba en el Mundial de Chile y arrancó con ilusión

El equipo de Diego Placente se puso en ventaja rápidamente: a los 3 minutos, Alejo Sarco definió tras una gran asistencia de Maher Carrizo para el 1-0. Pero a los 9’, la expulsión de Santiago Fernández complicó el panorama, obligando a Argentina a reacomodarse en el campo. Lejos de replegarse, la Albiceleste amplió la diferencia a los 42 minutos, nuevamente con Sarco como protagonista, esta vez de cabeza tras un centro perfecto de Dylan Gorosito.