Con una variada y atractiva propuesta Corrientes seduce al país en la FIT 2025

La Feria Internacional de Turismo de América Latina abrió sus puertas en la Sociedad Rural de Palermo, con la presencia de Javier Milei, siendo la primera vez que un Presidente de la Nación en ejercicio asiste al acto apertura de la FIT a lo largo de sus 29 ediciones. En dicha apertura también se destacó el hecho de que se celebre el día internacional del turismo.

En representación de la Provincia de Corrientes participaron la ministra de Turismo, Alejandra Eliciri, y los subsecretarios de Promoción e Inversiones Turísticas y de Coordinación Turística Regional y Grandes Eventos, Augusto Costaguta y Oscar Macías, respectivamente.

Durante la ceremonia se anunció que este año la Feria creció un 6% en cuanto a expositores, contando en esta edición con 55 países y las 24 provincias, siendo Portugal País invitado en FIT este año, además de resaltar el hecho que esta nueva edición contó con un condimento especial al celebrarse el día internacional del turismo.

La participación correntina responde a las acciones estratégicas de promoción y comercialización trazadas por el Gobierno provincial y el organismo turístico, mediante la intervención de la Subsecretaría de Hacienda a cargo del doctor Patricio Carando, representante provincial ante el Consejo Federal de Inversiones (CFI), y en dicha feria dispone de un stand institucional donde participan funcionarios de más de diez municipios y alrededor de 30 operadores turísticos.

Uno de los momentos más importantes de esta jornada inaugural se dio por la tarde con un importante show de comparsas que tuvo lugar en un escenario ubicado en el patio del predio ferial, donde bailarines de diferentes comparsas de capital e interior de la provincia deslumbraron al público presente con todo el color y la alegría que caracteriza al carnaval correntino.

Pesca deportiva con devolución, ecoturismo, turismo de estancias, circuito histórico y cultural, turismo religioso, chamamé y carnaval, sumado a nuestra rica gastronomía de la mano de la Red de Cocineros del Iberá, fue parte de la propuesta correntina.

La oferta se completó con activaciones interactivas a cargo de la Subsecretaría de Sistemas de la Información (SUSTI), set de fotografía de pez (dorado) por parte de la Dirección de Recursos Naturales, además de la animación y recreación de animales y ambientes de los esteros del Iberá como el carpincho.

El espacio de la provincia también se aprovecha para presentaciones de fiestas y eventos, degustaciones varias y promociones permanente de yerba mate Playadito y Taragui, donde pudieron disfrutar los miles de visitantes que se dieron cita en la primera jornada que seguirá este domingo, de 14 a 21.