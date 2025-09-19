Locales

CALENDARIO DE PAGOS DEL LUNES 22 DE SEPTIEMBRE

19/09/2025


ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que el lunes comienzan los pagos de las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo y continúan los de la Asignación por Embarazo. Todos incluyen el aumento por movilidad del 1,90 por ciento. Asimismo, sigue el cronograma de la Prestación por Desempleo.

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

Titulares de jubilaciones y pensiones mínimas con documentos concluidos en y 1.

 

Asignación por Embarazo

Titulares con documentos finalizados en 8.

Prestación por Desempleo

Titulares con documentos terminados en y 3.

19/09/2025

Photo of Minuto Mercedes

Minuto Mercedes

