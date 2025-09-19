Locales
CALENDARIO DE PAGOS DEL LUNES 22 DE SEPTIEMBRE
ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que el lunes comienzan los pagos de las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo y continúan los de la Asignación por Embarazo. Todos incluyen el aumento por movilidad del 1,90 por ciento. Asimismo, sigue el cronograma de la Prestación por Desempleo.
Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo
Titulares de jubilaciones y pensiones mínimas con documentos concluidos en 0 y 1.
Asignación por Embarazo
Titulares con documentos finalizados en 8.
Prestación por Desempleo
Titulares con documentos terminados en 2 y 3.