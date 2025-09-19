Comunicaciones inicia la pretemporada con caras nuevas en el plantel

Comunicaciones comenzará el próximo lunes la pretemporada en su estadio, a las 9.30, con la mirada puesta en la Liga Argentina 2025/26, que dará inicio el 2 de noviembre.

El técnico Ignacio “Titi” Barsanti contará con la mayoría del plantel, que en las últimas horas sumó al interno Philip Lockett, nacido en Israel pero con nacionalidad argentina (12/03/1988). De 2,02 metros, llega tras jugar las últimas dos temporadas en Olímpico de La Banda, en la Liga Nacional. Con una extensa trayectoria, Lockett pasó por Platense, Peñarol de Mar del Plata e Instituto de Córdoba, además de Tigrillos de Medellín (Colombia). En la temporada 2024/25 promedió 6,2 puntos, 5,7 rebotes y 0,8 asistencias en 20 minutos por juego.

Otro refuerzo es el escolta Franger Pirela, nacido en Caracas (Venezuela). El jugador, de 1,88 metros, inició su carrera en las inferiores del Real Madrid y llega desde Cocodrilos de Caracas, donde registró 9,4 puntos, 3 rebotes y 2,1 asistencias. Además, representó a su país en la última Americup, con promedios de 4,3 puntos, 1 rebote y 1 asistencia.

En los últimos días se sumó también Ángel “Azúcar”, ala-pivote de 2 metros, quien ya había integrado el plantel aurinegro en la temporada anterior hasta diciembre, para luego disputar el Torneo Federal con Capri de Posadas.

El plantel

Además de los mencionados, estarán: Agustín Bruner, Lucas Machuca, Tomás Allende, Franco Fragozo, Damián Pineda y Facundo Wolisnky. Se espera la llegada de otro interno, mientras que quedará disponible una ficha U21.

Los juveniles del club que trabajarán con el equipo son: Valentín Giménez, Mirko Ibarra, Alejo Giles, Santiago Lezcano, Franco Cerimele, Franco Báez, Francisco Otaduy y Bautista Aguirre.

Cuerpo técnico

El staff estará integrado por Ignacio “Titi” Barsanti como entrenador principal, Lucas Alfonso y Gabriel Aguilar como asistentes, y Franco Marzani como preparador físico. El manager del equipo es Facundo Giorgi.