Educación entregó un colectivo destinado a estudiantes de San Luis del Palmar

El Gobierno de Corrientes a través del Ministerio de Educación entregó un colectivo al Municipio de San Luis del Palmar. La unidad deberá ser utilizada para el traslado de alumnos de distintos parajes que asisten a la Escuela Nº 735 Juan José Fernández Blanco y al Colegio Secundario Colonia Llano. El acto fue encabezado por la ministra de Educación Práxedes López y el intendente Néstor Rene Bujan.

La alianza entre la Municipalidad de San Luis del Palmar y el Ministerio de Educación de la Provincia tiene como objetivo principal asegurar la gratuidad del servicio de transporte para los alumnos. Se trata de un compromiso que va mucho más allá de la simple provisión de un vehículo, ya que representa una inversión en el futuro de los niños y jóvenes de la comunidad.

“Este es un compromiso del Gobierno de la Provincia que venimos llevando adelante con la intención de asegurar la trayectoria de los alumnos de las escuelas rurales”, explicó la ministra de Educación Práxedes López.

Por su parte el intendente de San Luis del Palmar agradeció al Gobierno, al Ministerio y especialmente al subsecretario de Educación Julio Navias “fue de gran ayuda para que esto sea una realidad”, marcó y seguidamente resaltó: “Hay muchas necesidades y el medio de transporte es una de ellas. Gracias a Dios hoy tenemos esta gran satisfacción los sanluiseños”

El acto contó además con la presencia del subsecretario de Gestión Educativa Julio Navias, el subsecretario de Gestión Administrativa Mauro Rinaldi, el subsecretario de Infraestructura Escolar Emilio Breard y el director de Secundaria Sergio Gutiérrez entre otras autoridades.