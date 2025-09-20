DESTACADO

Pronóstico: Mercedes con un fin de semana pasado por agua

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 20/09/2025
0 182 1 minuto de lectura

Mercedes tendrá un fin de semana con pronóstico de lluvias y descenso de la temperatura tras una semana donde el calor empezó a sentirse en horas de la siesta. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas intensas para la provincia, incluyendo nuestra ciudad.

 

Pronóstico detallado

 

  • Sábado 20 de septiembre: Se esperan lluvias durante todo el día. Las temperaturas máximas rondarán los 25°C y las mínimas se ubicarán en los 19°C. La probabilidad de precipitaciones es alta, con un 75% para el día y un 85% para la noche.
  • Domingo 21 de septiembre: Las lluvias persistirán, aunque de manera más leve, especialmente por la mañana. Se prevé un marcado descenso de la temperatura, con una máxima de 22°C y una mínima de 11°C. El clima empezará a despejar hacia la noche.
  • Lunes 22 de septiembre: El tiempo mejorará notablemente, dando paso a una jornada soleada y con temperaturas más frescas. La máxima esperada es de 20°C y la mínima de 9°C.

 

Recomendaciones para los mercedeños

 

Ante el pronóstico de tormentas, se aconseja a los residentes de Mercedes tomar precauciones, como evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y no sacar la basura en horarios de lluvia intensa. Se espera que las condiciones mejoren significativamente a partir del lunes, dando inicio a una semana con sol y temperaturas agradables.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 20/09/2025
0 182 1 minuto de lectura
Photo of Minuto Mercedes

Minuto Mercedes

Publicaciones relacionadas

Orgullo: Un yofreño representó al país en Competencia Fuerzas Comando en El Salvador

19/09/2025

Corrientes: denuncian que un nene de 12 años amenazó con llevar un arma a la escuela

18/09/2025

Valdés entregó reconocimientos a docentes destacados de toda la provincia

16/09/2025

Los Comedores Municipales Entregarán Módulos de Alimentos para Cocinar en Casa

15/09/2025

Deja una respuesta

Botón volver arriba