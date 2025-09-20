Pronóstico: Mercedes con un fin de semana pasado por agua

Mercedes tendrá un fin de semana con pronóstico de lluvias y descenso de la temperatura tras una semana donde el calor empezó a sentirse en horas de la siesta. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas intensas para la provincia, incluyendo nuestra ciudad.

Pronóstico detallado

Sábado 20 de septiembre: Se esperan lluvias durante todo el día. Las temperaturas máximas rondarán los 25°C y las mínimas se ubicarán en los 19°C . La probabilidad de precipitaciones es alta, con un 75% para el día y un 85% para la noche.

Se esperan lluvias durante todo el día. Las temperaturas máximas rondarán los y las mínimas se ubicarán en los . La probabilidad de precipitaciones es alta, con un 75% para el día y un 85% para la noche. Domingo 21 de septiembre: Las lluvias persistirán, aunque de manera más leve, especialmente por la mañana. Se prevé un marcado descenso de la temperatura , con una máxima de 22°C y una mínima de 11°C . El clima empezará a despejar hacia la noche.

Las lluvias persistirán, aunque de manera más leve, especialmente por la mañana. Se prevé un , con una máxima de y una mínima de . El clima empezará a despejar hacia la noche. Lunes 22 de septiembre: El tiempo mejorará notablemente, dando paso a una jornada soleada y con temperaturas más frescas. La máxima esperada es de 20°C y la mínima de 9°C.

Recomendaciones para los mercedeños

Ante el pronóstico de tormentas, se aconseja a los residentes de Mercedes tomar precauciones, como evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y no sacar la basura en horarios de lluvia intensa. Se espera que las condiciones mejoren significativamente a partir del lunes, dando inicio a una semana con sol y temperaturas agradables.