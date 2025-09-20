El juvenil Joaquín Gómez se suma a la Selección Argentina para el Torneo Sudamericano

El caso Loan parece haber quedado en el olvido. Incluso con el juicio a la vuelta de la esquina. Y mientras todos apuntan a los que compartieron el almuerzo en la casa de la abuela Catalina, también hay muchos interrogantes sobre el círculo familiar del nene desaparecido.

El abogado de Daniel Ramírez y Mónica Millapi descree de todas las acusaciones del fiscal. «Es imposible que todos se hayan puesto de acuerdo», remarcó en El Gíglico. Jorge Monti también recalcó que «el primer día había que detenerlos a todos, incluso a la abuela Catalina».

IMPACTO EN EL CASO LOAN: «ES UNA CUESTIÓN INTRAFAMILIAR CON UN PACTO DE SILENCIO»

El caso de la desaparición de Loan Peña, el niño de 5 años visto por última vez en Corrientes, sigue generando un fuerte impacto en la opinión pública y en el avance de la investigación. Las últimas declaraciones de fuentes judiciales y policiales sostienen que la clave del caso podría estar dentro del círculo familiar.

«Es una cuestión intrafamiliar con un pacto de silencio», señaló Monti, sin dudar. ¿Existe la hipótesis de que la desaparición no fue un hecho accidental y que varios miembros de la familia habrían incurrido en encubrimiento o complicidad?

En el último mes la figura de Catalina, la abuela del menor cobró protagonismo al declarar que se había enterado que al menor lo «habían vendido». La teoría del «pacto de silencio» no es nueva, pero cobra fuerza sobre todo en quienes descreen de la familia de Loan.

Loan Peña fue visto por última vez en junio, en la localidad de 9 de Julio, Corrientes. Se encontraba con familiares durante una jornada en el campo. La investigación inicial apuntó a una desaparición accidental, pero luego surgieron indicios de un posible delito. Hay detenidos por falso testimonio, encubrimiento y otras figuras penales.