Denunció que su ex pareja de 73 años abusó de su hija de 10 y está libre

Una madre contó en Radio Sudamericana una grave situación que le toca vivir a nivel familiar. Catalina tiene cuatro hijas de 10, 9, 8 y 5 años. La primera de ellas contó que fue víctima de abuso por parte de su padrastro, ahora ex pareja de la madre, quien la habría “manoseado” por alrededor de un año.

La menor le habría contado a la maestra en una jornada de reflexión el pasado 28 de agosto que el sujeto de apellido Duré, de 73 años de edad, habría cometido una serie de abusos en su contra. Catalina relató que la pareja tenía un negocio de venta de viandas y cuando ella salía a repartir o a comprar mercadería, el supuesto abusador aprovechaba para “tocar” a la niña de 10 años.

“En el momento en el que quedaban solos, él abusaba de mi hija”, dijo, contando que el sujeto de apellido Duré tiene 73 años de edad y que realizó la denuncia en el momento en que se enteró, junto a la maestra con la que la niña habló. Relató que la justicia impuso una restricción de acercamiento contra Duré.

Pese a esta restricción de 500 metros contra el denunciado, Catalina afirmó que “él está libre, no puede acercarse a nosotras, pero anda por la calle”. Recordó que tiene pruebas de estudios médicos realizados a la menor en el Hospital Pediátrico Juan Pablo II, pero necesita que se fije la fecha para la Cámara Gesell para la entrevista a su hija.

Catalina también relató que “el sábado, mi hija sufrió un ataque de pánico, no quiere salir ni ir a la escuela porque tiene miedo de que él aparezca”.