Alerta por un puma suelto en un barrio cerrado de Pilar

El partido de Pilar amaneció este martes en estado de alerta luego de que un puma fuera visto en las inmediaciones del barrio cerrado Pilar del Este, un extenso desarrollo urbanístico que concentra varios countries en la zona norte del Gran Buenos Aires.

La noticia, confirmada por registros de cámaras de seguridad, encendió la preocupación de cientos de familias que habitan el lugar. El animal fue detectado durante la madrugada en el perímetro externo de Los Jazmines, uno de los barrios internos de Pilar del Este.

Las imágenes difundidas muestran con claridad la presencia del felino de gran porte. En este contexto, se activó un protocolo de seguridad para proteger a los vecinos.

En un comunicado dirigido a los propietarios, la administración de Los Jazmines advirtió: «Les informamos que durante la madrugada y mañana de hoy hemos visto en el perímetro externo, a través de nuestro sistema de CCTV, la presencia de un puma».

«Solicitamos que, en caso de verlo, se comuniquen directamente con Defensa Civil al 103 y, posteriormente, avisen a la guardia. Recomendamos no acercarse bajo ningún concepto y alejarse de inmediato de la zona», indica el texto.

La advertencia impactó de lleno en la comunidad, integrada en su mayoría por familias con nenes. Muchos vecinos manifestaron temor a que el animal pudiera ingresar al barrio, dado que las cámaras lo registraron muy cerca de los accesos.

La aparición de un puma en esta zona no resulta del todo extraña. Pilar del Este se encuentra rodeado de chacras y terrenos semi-rurales, lo que facilita el desplazamiento de fauna silvestre.

Sin embargo, no deja de llamar la atención que un puma de estas características llegue tan cerca de áreas densamente habitadas.

Consultados por medios locales, especialistas recordaron que se trata de un animal que probablemente se encuentra desorientado y fuera de su hábitat natural, lo que lo vuelve aún más peligroso.

¿Qué hacer si te encontrás con un puma?

Según el Ministerio de Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires, es fundamental mantener la calma y seguir una serie de pautas para evitar riesgos:

No correr ni hacer movimientos bruscos, ya que esto puede despertar el instinto predatorio del felino.

Alejarse lentamente, dándole espacio para que pueda huir sin sentirse acorralado.

No acercarse si está comiendo o acompañado de crías.

Alzar a los niños pequeños, ya que sus movimientos repentinos pueden generar una reacción defensiva del animal.

Agrandar la figura corporal levantando los brazos o agitando una prenda, sin darle la espalda y mirando al animal a los ojos.

No intentar envenenarlo ni cazarlo, dado que es una especie protegida y esas prácticas también dañan al ambiente y a otras personas.

Dar aviso inmediato a las autoridades competentes, como la Dirección de Flora y Fauna o la Policía Rural.