Un testigo contó cómo fue el ataque de la adolescente en Mendoza: «Dijo que las iba a matar»

Un joven brindó detalles sobre la dramática situación que se vivió en la escuela de La Paz cuando una adolescente sacó un arma y disparó al aire.

La conmoción se apoderó de la ciudad de La Paz, Mendoza, donde una alumna de la escuela Marcelino Blanco sacó un arma y comenzó a disparar al aire, para luego atrincherarse en el establecimiento. Un estudiante, que fue testigo de la situación, relató cómo fueron los primeros momentos del ataque.

“Dicen que andaba buscando a una profesora, que pidió que entregaran a tres personas – una de las cuales sería un compañero -, que las iba a matar y se entregaba”, comenzó el joven que estaban en el colegio al momento del hecho y dijo ser amigo de la chica.

“Salí de la dirección y estaba ella con el arma. Escuché cinco disparos”, informó en diálogo con medios locales. Describió que la chica «siempre estaba callada» mientras caminaba con el arma y confirmó que le apuntó a otros alumnos. «Ellos se quedaron mudos, quietos. Nadie intervino», indicó.

Tras escuchar los tiros, detalló que ingresó a una de las aulas, armó una especie de trinchera con dos mesas, dos sillas y se quedó acostado en el piso.

«La mayoría de mis compañeros quedaron descubiertos pero no les hizo nada porque se ve que estaba buscando a la profesora», contó el estudiante y agregó: “Al rato entró la policía y nos pidió que evacuáramos la escuela”.

El joven describió que la adolescente “era calladita, tranquila y no buscaba problemas con nadie”. En concordancia con lo informado por otro alumno de la escuela, reiteró que “todos dicen que le hacían bullying y por eso actuó así».

Varios de los alumnos tuvieron que ser trasladados al hospital público de La Paz debido a un estado de nerviosismo. Según confirmó el director del centro de salud Gustavo Pinto, la mayoría de los chicos fueron atendidos y luego se retiraron en compañía de sus padres. Trascendió que una de las alumnas se descompensó tras la situación y permanecía internada.

Pánico en una escuela de Mendoza: «La chica sufría bullying»

Valentino, otro estudiante de la misma escuela, reveló más temprano que la adolescente “sufría bullying”. “Se ve que lo estaba pasando mal y no se lo contaba a nadie”, indicó en diálogo con Canal 7 de Mendoza y agregó que «era muy callada y tímida».

Medios locales informaron que la adolescente es hija de un comisario retirado de la Policía de San Luis, lo que explicaría cómo tuvo acceso a un arma cargada. Al respecto, Valentino también indicó que la familia de la chica «es muy tranquila, todos son muy buenos y nunca se metieron en problemas».

El menor informó por otro lado que la escuela cuenta con un gabinete de psicopedagogos para que los alumnos puedan comunicar sus problemas o expresar sus preocupaciones. «En general sufren bullying físico», describió.

