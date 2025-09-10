Un testigo contó cómo fue el ataque de la adolescente en Mendoza: «Dijo que las iba a matar»

La conmoción se apoderó de la ciudad de La Paz, Mendoza, donde una alumna de la escuela Marcelino Blanco sacó un arma y comenzó a disparar al aire, para luego atrincherarse en el establecimiento. Un estudiante, que fue testigo de la situación, relató cómo fueron los primeros momentos del ataque.

“Dicen que andaba buscando a una profesora, que pidió que entregaran a tres personas – una de las cuales sería un compañero -, que las iba a matar y se entregaba”, comenzó el joven que estaban en el colegio al momento del hecho y dijo ser amigo de la chica.

“Salí de la dirección y estaba ella con el arma. Escuché cinco disparos”, informó en diálogo con medios locales. Describió que la chica «siempre estaba callada» mientras caminaba con el arma y confirmó que le apuntó a otros alumnos. «Ellos se quedaron mudos, quietos. Nadie intervino», indicó.

Tras escuchar los tiros, detalló que ingresó a una de las aulas, armó una especie de trinchera con dos mesas, dos sillas y se quedó acostado en el piso.