Un toro y una ternera Braford, los primeros en llegar al predio de la rural

Con la llegada de un toro y una ternera de raza Braford, comenzó el ingreso de animales a la 116ª Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio de Mercedes, que se celebrará en nuestra ciudad.

El primer ejemplar en pisar el predio ferial fue un toro de la cabaña “El Tigre”, propiedad de los hermanos Raúl, Rodrigo y Carlos Roldán. Junto a él, ingresó una ternera de la misma raza.

El movimiento en el predio ferial, ubicado sobre la Ruta 119, comenzó temprano, alrededor de las 9 de la mañana de este miércoles. Con la entrada de estos animales, se da inicio formal al tradicional evento que convoca a productores y expositores de todo el país.

El personal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) está presente en el lugar para recibir a los animales y asegurar que toda la documentación sanitaria esté en regla, garantizando así un desarrollo seguro y ordenado de la muestra.

