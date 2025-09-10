El pedido de la adolescente de 14 años que disparó en una escuela de Mendoza: «Busco a la seño Raquel»

Una alumna de 14 años ingresó armada a la escuela Marcelino Blanco de La Paz, Mendoza, apuntó contra sus compañeros, disparó varias veces al aire y se atrincheró en el establecimiento. Siguen las negociaciones para que entregue el arma.

Un escuadrón del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) y personal de la Policía de Mendoza se encuentran en el lugar intentando mediar con la menor.

Según el medio local Los Andes, la adolescente se negó a entregar el arma y hasta aseguró que no iba a negociar “hasta que entre la profesora Raquel”. El intendente de La Paz, Fernando Ubieta, aclaró que este dato no está confirmado.

Testigos del hecho indicaron al mencionado que la alumna sacó el arma de entre sus pertenencias luego de un comentario ofensivo de uno de sus compañeros. Acto seguido, apuntó contra el menor y le gritó: “A vos te voy matar”.

«La chica sufría bullying» Por otro lado, Valentino, un estudiante de la misma escuela, reveló que la adolescente “sufría bullying”. “Se ve que lo estaba pasando mal y no se lo contaba a nadie”, indicó en diálogo con Canal 7 de Mendoza y agregó que «era muy callada y tímida».