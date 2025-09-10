El pedido de la adolescente de 14 años que disparó en una escuela de Mendoza: «Busco a la seño Raquel»
La alumna le apuntó a sus compañeros y disparó varias veces al aire. Otros estudiantes revelaron que sufría bullying.
«La chica sufría bullying»
Por otro lado, Valentino, un estudiante de la misma escuela, reveló que la adolescente “sufría bullying”. “Se ve que lo estaba pasando mal y no se lo contaba a nadie”, indicó en diálogo con Canal 7 de Mendoza y agregó que «era muy callada y tímida».
El menor también informó que la escuela cuenta con un gabinete de psicopedagogos para que los alumnos puedan comunicar sus problemas o expresar sus preocupaciones. «En general sufren bullying físico», describió.
La adolescente sigue atrincherada: «Dejá el arma»
Los oficiales tuvieron que intervenir en la negociación con la menor, que permanecía atrincherada en el establecimiento. La fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, a cargo del caso, también se hizo presente en el lugar.
Las mediaciones continuaban pasadas las 12, con especialistas del GRIS intentando dialogar con la adolescente, que efectuó un tercer disparo en presencia de los efectivos.
En diferentes videos no solo se observa el accionar de la adolescente sino también la intervención de los policías, que intentaron dialogar con ella para que entregara el arma.
“Dejá el arma en el piso un minuto así podemos hablar”, le expresó uno de los oficiales hasta que se escuchó otro disparo.
En el lugar también se encuentran personal de Bomberos, ambulancias y unidades del Grupo de Unidad Motorizada (GUM) de Las Heras, así como también autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia.