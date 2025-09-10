Juegos Jadar: Leonardo Godoy, en ecuestre, aportó dos medallas de oro para Corrientes

Actualmente el montecasereño reside en la zona de Zárate, provincia de Buenos Aires, donde se desempeña como jinete en Haras La Sagisciana, dedicado al adiestramiento de caballos lusitano.

“Este fin de semana estuvimos en Rosario en los Juegos JADAR, donde logramos dos medallas de oro en adiestramiento Big Tour y Medium Tour”, comentó Leonardo con orgullo.

Añadió que entrena en las pistas del Haras bajo la supervisión técnica de César Lopardo Grana y Antonio Díaz Porra. Desde sus inicios en esta disciplina, a mediados de 2018, ya obtuvo varios torneos de relevancia y un Nacional en su especialidad.

Bronce en Remo

Por su parte, Irina Zibelman y Celia Rodríguez, se colgaron la medalla de bronce en Remo. La dupla correntina obtuvo este miércoles la medalla de bronce en la modalidad doble par senior femenino en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento, que comenzaron el martes pasado en la Provincia de Santa Fe.

La Laguna Setúbal recibió a remadores de distintas provincias, que ajustaron sus botes en busca de los primeros puestos. En ese marco, Irina Zibelman y Celia Rodríguez lograron posicionarse en tercer lugar (bronce), aportando las primeras preseas para Corrientes con un tiempo de 3 minutos 46 segundos.

Cabe resaltar que la delegación correntina está siendo coordinada en esta competencia por personal técnico de la Secretaría de Deportes de la Provincia