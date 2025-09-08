En ruta de Corrientes, la pasajera de un colectivo trasladaba cocaína adosada a su cuerpo

Efectivos pertenecientes al Escuadrón 47 «Ituzaingó»de Gendarmería Nacional se encontraban desempeñando actividades de prevención vial y control sobre la Ruta Nacional Nº 12, a la altura de la localidad de Villa Olivari, cuando detuvieron la marcha de un transporte público de pasajeros proveniente de la ciudad de Posadas.

Durante el control efectuado sobre de los pasajeros, el can detector de narcóticos «Hilary» reaccionó de manera exaltada, como habitualmente lo hace ante la presencia de estupefacientes, señalando a una de las pasajeras.

La mujer, de nacionalidad paraguaya, tenía como destino la provincia de Chaco y trasladaba entre sus prendas de vestir un paquete rectangular que contenía una sustancia pulverulenta de color blanco, la cual fue sometida a pruebas químicas de campo que arrojaron resultados cromáticamente positivos para «Clorhidrato de Cocaína» con un peso de 1,053 kg.

Informados de los resultados, el Juzgado Federal de Corrientes dispuso la detención de la ciudadana en carácter de incomunicada, así como el secuestro de la sustancia estupefaciente, valuada en $ 21.814.074.