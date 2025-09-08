Arde la interna libertaria: Gordo Dan expone a infiltrados que se burlan de Karina Milei y Patricia Bullrich

Seguidamente, Rodríguez sube una imagen suya junto a Patricia Bullrich, con una clara burla a la ministra de Seguridad: «Patito quería vinito de cajita y poner bombas».

Finalmente, el Gordo Dan publica una imagen de la boleta de La Libertad Avanza por la octava sección (La Plata), donde aparece el nombre de Santiago Rodríguez, como muestra de que no miente al decir que el que publicó estas historias era candidato a concejal.

Furioso: el Gordo Dan también cruzó a Bondarenko por sus críticas tras la derrota electoral

El Gordo Dan salió al cruce de Maximiliano Bondarenko, luego de que el diputado provincial electo cuestionara el rumbo económico del gobierno.

«El flamante diputado electo por La Libertad Avanza Maximiliano Bondarenko le suelta la mano a Milei y le atribuye la derrota electoral al plan económico del equipo que destruyó la inflación en la Argentina. UN DÍA DESPUÉS DE LA ELECCIÓN», escribió el Gordo Dan en su cuenta de X, citando un recorte de la entrevista que este lunes el excomisario le dio a Nacho Girón. Y agregó: «Estas son las consecuencias de poner a gente que no conoce y, por sobre todo (sic), QUE NO CREE EN EL PRESIDENTE JAVIER MILEI».