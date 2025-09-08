Política y Economía

A cuánto cerraron dólar blue y el oficial tras la paliza electoral a Milei

El dólar blue se vende este lunes 8 de septiembre de 2025 a $1.385, significando una suba de $15, como primer impacto tras la paliza electoral a Javier Milei en las elecciones realizadas este domingo en la provincia de Buenos Aires. Cabe señalar que, durante el día, tocó techos de hasta $1.480.

En tanto, en el mercado paralelo la divisa norteamericana se compra a $1.365.

Dólar hoy oficial: a cuánto cotiza en el Banco Nación

El dólar hoy oficial este lunes 8 de septiembre cotiza a:

  • Compra: $1.382,25.
  • Venta: $1.435,17.

Cotización del dólar blue

Durante 2024, experimentó una significativa escalada, cerrando el año con una cotización de aproximadamente $1.230, lo que representa un aumento de $205 en el año (+16,7%) con respecto a los $1025 de inicio.

En 2023acumuló una suba de $654 después de cerrar el 2022 a $346. Durante 2022, avanzó $138 (+66,4%) después de cerrar el 2021 en los $208.

Pero en 2021, registró un alza de 25,3% ($42), la mitad respecto de la inflación del período (50,9%). No obstante, vale recordar que en 2020 había mostrado un brusco salto de 111% (frente a una inflación de 36%).

Qué es el dólar blue

La venta del DÓLAR BLUE es solo en el mercado paralelo, el informal, donde los límites y precios se acuerdan entre las personas, con una valor de referencia pero que podría ser diferente cuando se va a una «cueva» a comprar o a vender. No tiene límites como el oficial.

Desde cuándo existe y por qué se llama dólar blue

Hay varias explicaciones: una refiere sobre su denominación marcando que se llama así porque en inglés, «blue», además de nombrar al color azul, remite a algo «oscuro».

Otra afirma que se lo relaciona con las operaciones de compra a través de bonos o acciones de compañías conocidas como «blue chips». También lo vinculan con el color aproximado que aparece cuando se aplica un fibrón para detectar billetes falsos.

