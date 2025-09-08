Un mercedeño clasificó a los Juegos Nacionales en pesas

Los Juegos Correntinos 2025 continúan su desarrollo y, en los últimos días, se registraron nuevos clasificados en el marco de la etapa provincial de competencia y con vistas a los Nacionales de Mar del Plata.

En la oportunidad fueron cuatro disciplinas las que arrojaron representantes para lo que será la cita nacional: tenis de mesa, levantamiento olímpico de pesas, boxeo y gimnasia artística.

En pesas, las damas clasificadas fueron Delfina Cardozo (48 pc), Gómez Ariana (53 pc), Estigarribia Gimena (58 pc), Fernández Jazmín Sasha (63 pc), Pereyra Katia (+63 pc). Todas son de la capital (Colegio Figuerero). Entre los varones, en tanto, Sandoval Nicolás Ricardo (60 pc, Goya), Donini Máximo (65 pc, Goya), Nathaniel Villalba Panunzio (71 pc, Bella Vista); Fernández Aníbal (79 pc, Mercedes), González Lautaro Ezequiel (+79 pc, Goya).

En boxeo, varones de 52 hasta 54 kg, Máximo Benítez (Capital). Hasta 57 kg, Juan Contreras (Goya). Hasta 60 kg, Ricardo Martínez (Goya). Hasta 63 kg, Da Silva Ferreyra (Virasoro). Hasta 69 kg, Laureano Meza (Monte Caseros). Mujeres: hasta 50 kg, Priscila Velázquez (Esquina). Hasta 54 kg, Xiomara Pereyra (Goya).

En tenis de mesa, Juan Ramírez (Capital), Mauro Maidana (Capital) y Bautista Mautino (Monte Caseros). Josefina Torres (Capital), Antonella Molinas (Capital) y Marlen Acuña (Santa Ana).

Finalmente, en gimnasia artística, se clasificaron Umma Amira Welsh, Valentina Rodríguez y Mía Yannel Arnaldi (las tres de la capital).