Scaloni confirmó que la Selección argentina tendrá al menos tres cambios para enfrentar a Ecuador

Lionel Scaloni dio una conferencia de prensa en la previa del partido entre la Selección argentina y Ecuador, el último de las Eliminatorias Sudamericanas. El entrenador confirmó que habría tres cambios respecto al equipo que enfrentó a Venezuela y afirmó que Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez estarán desde el arranque.

El capitán, ante la ausencia de Lionel Messi, que fue licenciado tras el choque ante la Vinotinto, será Nicolás Otamendi, un referente de esta selección, que también jugará su último partido de Eliminatorias.

Las palabras de Lionel Scaloni en conferencia de prensa

«No tengo claro una lista de jugadores para el Mundial. Todavía estamos lejos y pueden pasar un montón de cosas. Cuando nos digan cuántos jugadores pueden ir, ahí tomaremos decisiones».

«No hablé con Leo (Messi) del próximo Mundial. Sé que se va a tomar con tranquilidad todo este tiempo y lo que decida estará bien».

«Enfrentaremos a una selección que está haciendo las cosas bien. Es de las importantes en el mundo. Ecuador será una buena prueba para nosotros».

«Alexis Mac Allister está bien, no sé si al 100 por ciento, pero podría jugar. «Lautaro Martínez va a tener la posibilidad de jugar mañana. Los que jugaron menos merecen estar».

«El equipo necesita equilibrio y eso es lo que priorizamos. Por eso muchas veces hay jugadores que deberían estar y se quedan afuera. Afortunadamente ellos lo entienden».

«Tengo la mejor relación con Chiqui Tapia y si me tengo que sentar hablar de mi futuro, lo haré. Aca estoy cómodo, pero ahora mismo mi foco está en lo que viene ahora».

Sobre la comparación de este equipo con el que ganó el Mundial: «Son parecidas, en esta hay jugadores jóvenes que nos pueden dar diferentes opciones, un juego mas vertical. Creo que tenemos un equilibrio bastante marcado».

«Le podemos dar otro vuelo al equipo. La identidad es la misma y dependemos de los jugadores y los que están tienen que mantener esa idea».

«Otamendi es un referente de esta Selección nacional y es un jugador importantísimo para nosotros. Mañana será el capitán».

«La Selección de España está haciendo un trabajo increíble, son de los mejores del mundo y juegan al fútbol como al hincha le gusta».

«Fue una eliminatoria compleja, pero la sacamos adelante muy bien. Con el añadido de que veníamos de jugar el Mundial y era un plus aparte porque todos nos iban a jugar de otra manera».

«Siempre estamos abiertos a nuevas convocatorias. Lo primordial no solo es que juegue bien, sino que sea buena persona y que se comporte de la mejor manera en el grupo».

Cómo llega Argentina al partido con Ecuador

Argentina es líder del torneo por lo que la formación titular podría incluir algunas sopresas. Scaloni ya dejó en claro que estos partidos servirán para que algunos de los futbolistas más jóvenes vayan adquiriendo experiencia y agarrando confianza de cara al próximo Mundial.

En el choque anterior, ante Venezuela, el entrenador le dio minutos a Franco Mastantuono y Nicolás Paz, algo que seguramente repetirá. En este partido, ante Ecuador, podrían verse los debuts de Julio Soler y el Flaco López, dos de los flamantes convocados.

En cuanto al equipo titular se confirmó que Lautaro Martínez ingresará desde el arranque y compartirá la delantera con Julián Álvarez. En tanto Thiago Almada seguirá sumando minutos en un puesto que había quedado vacante tras el retiro de Ángel Di María.

La Selección argentina visitará mañana martes desde las 20:00 a Ecuador en Guayaquil por la última fecha de las Eliminatorias. (REUTERS/Agustin Marcarian)

Otro de los que se perfila como titular es Alexis Mac Allister, que no jugó ante la Vinotinto, y Leonardo Balerdi reemplazaría a Cuti Romero, suspendido. El capitán será Nicolás Otamendi, que jugará su último partido de Eliminatorias.

La Selección argentina visitará mañana martes desde las 20:00 a Ecuador en Guayaquil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

Con la clasificación y el primer puesto asegurados en el torneo, la Albiceleste deberá medirse ante la «Tricolor» en una ciudad que visitó solamente en dos oportunidades, pero en la que mantiene un historial positivo, con una victoria y un empate.

La posible formación de Argentina ante Ecuador

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.