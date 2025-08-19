Una influencer rusa murió a los 30 años tras sufrir un brutal accidente

En los últimos días, hay una profunda conmoción en Rusia por la tragedia que rodeó a una modelo que participó del concurso Miss Mundo y que es una reconocida infulencer. Kseniya Alexandrova, de 30 años, murió en un brutal accidente cuando el auto en el que viajaba chocó contra un alce.

La estrella rusa sufrió un fuerte golpe en su cabeza por lo que fue internada. Si bien el accidente fue el 5 de julio, la confirmación de su muerte, tras una larga internación, fue en los últimos días.

De acuerdo a lo que publicó el medio TMZ, Kseniya Alexandrova participó del concurso Miss Mundo en 2017, aunque no ganó. Sin embargo, el paso por esa competencia la hizo famosa. En sus redes siempre publicaba campañas que encabezaba, además de mostrar parte de su vida privada.

Hace cuatro meses Kseniya Alexandrova se había casado con su pareja, Ilya, que habló con varios medios sobre lo que pasó en aquel día fatal cuando sufrieron el accidente.

La pareja viajaba en un Porsche Panamera, por un camino cercano a la ciudad de Tver, cercana a Moscú, cuando un alce apareció repentinamente en medio de la ruta. Ilya, que era quien manejaba, no tuvo tiempo de esquivarlo y el animal impactó contra el parabrisas del lado del acompañante. Así, Alexandrova sufrió la peor parte.

“No tuve tiempo de hacer nada. Ella sufrió una lesión craneoencefálica”, comentó el marido de la modelo a la agencia Ria Novosti. La ambulancia llegó a los 15 minutos y llevaron a la modelo a un hospital de la zona, para después trasladarla definitivamente a una clínica de Moscú.

Parecía que había esperanzas para que la modelo se salvara, según el relato que hizo el hombre. “Al principio estuvo en coma profundo, luego entró en un estado de estupor, y un buen día recuperó por completo la consciencia. No podía hablar, pero estaba completamente lúcida”, agregó

Con el correr de los días, sin embargo, el cuadro empeoró cuando la operaron por segunda vez. “En ese momento le diagnosticaron meningitis, que se convirtió en una enfermedad inflamatoria cerebral más grave. Los análisis empezaron a empeorar y llegó a una sepsis sanguínea. Al día siguiente, falleció”, comentó con tristeza la pareja de la influencer.

Al parecer, el choque se dio a raíz de las reparaciones que se hacen en ese sector de la ruta. Se trata del kilómetro 191 de la ruta M9, en el sector que une a los poblados de Rzhev y Zubtsov. De acuerdo al hombre, el recorrido es alto y no hay vallas para animales salvajes. “En este lugar mueren constantemente personas a causa de esto. Espero de verdad que la muerte de mi esposa no sea en vano y que, de algún modo, se ponga fin a esta barbarie”, exigió.