Detienen a un hombre por atacar a puñaladas a su abuela de 88 años
Un violento episodio de violencia familiar conmocionó al barrio Belgrano de La Leonesa, Chaco, durante la medianoche, cuando un hombre de 44 años fue detenido acusado de atacar con un cuchillo a su propia abuela de 88 años.
El hecho se conoció luego de un llamado de alerta que movilizó a los agentes de la Comisaría local. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron al agresor en la vereda, quien al advertir la presencia policial intentó darse a la fuga arrojando un objeto al suelo. A los pocos metros fue reducido y detenido. Posteriormente, se constató que el elemento descartado era un cuchillo tipo arma blanca.
La víctima relató a los policías que había sido atacada por su nieto con el cuchillo secuestrado. Fue trasladada de inmediato al hospital local, donde recibió asistencia médica y radicó la denuncia correspondiente. Los profesionales confirmaron que presentaba una herida cortante en la mano y una escoriación en el cuello.
Tras las actuaciones de rigor, y por disposición de la Fiscalía en turno, el hombre fue notificado de su aprehensión en una causa por “Lesiones Leves con Arma”.