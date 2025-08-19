Detienen a un hombre por atacar a puñaladas a su abuela de 88 años

El hecho se conoció luego de un llamado de alerta que movilizó a los agentes de la Comisaría local. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron al agresor en la vereda, quien al advertir la presencia policial intentó darse a la fuga arrojando un objeto al suelo. A los pocos metros fue reducido y detenido. Posteriormente, se constató que el elemento descartado era un cuchillo tipo arma blanca.

La víctima relató a los policías que había sido atacada por su nieto con el cuchillo secuestrado. Fue trasladada de inmediato al hospital local, donde recibió asistencia médica y radicó la denuncia correspondiente. Los profesionales confirmaron que presentaba una herida cortante en la mano y una escoriación en el cuello.