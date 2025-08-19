Provinciales

Confirmaron una recomposición salarial del 12% para judiciales de Corrientes

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, reunido en Acuerdo Extraordinario Nº 5/25, resolvió este lunes 18 de agosto actualizar las remuneraciones de magistrados, funcionarios y empleados judiciales en un 12% a partir del 1º de agosto de 2025.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 19/08/2025
0 75 1 minuto de lectura

La decisión se adoptó luego de analizar los pedidos presentados por el Sindicato de Trabajadores Judiciales y por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial.

En la resolución, los ministros recordaron que «para lograr el desarrollo de la Administración de Justicia es indispensable contar con los recursos económicos adecuados, razonables y suficientes, resultando además impostergable contemplar las partidas para una adecuada recomposición salarial de los Magistrados, Funcionarios, Técnicos-Profesionales y Empleados Judiciales».

El acuerdo fue remitido al Poder Ejecutivo de la Provincia y se notificó al Ministerio de Hacienda y Finanzas, a la Contaduría General y a la Tesorería General, para su aplicación. Asimismo, se dispuso dar amplia publicidad a lo resuelto.

El Acuerdo Extraordinario fue firmado por el presidente del STJ, Dr. Luis Eduardo Rey Vázquez; los ministros Alejandro Alberto Chain, Fernando Augusto Niz, Guillermo Horacio Semhan y Eduardo Gilberto Panseri; el fiscal general Dr. César Pedro Sotelo y el secretario administrativo a/c Dr. Edgar Abraham Parras.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 19/08/2025
0 75 1 minuto de lectura
Photo of Minuto Mercedes

Minuto Mercedes

Publicaciones relacionadas

Tormenta en Corrientes: El viento provocó cables caídos, chapas y árboles y «voló» la estructura de un Punto Verde

19/08/2025

El Gobierno de Corrientes anunció aumentos salariales para trabajadores provinciales

18/08/2025

Lluvia en Corrientes: Mañana llegarán las tormentas fuertes

18/08/2025

Correntino murió en un accidente y la donación de sus órganos salvó a cinco personas

16/08/2025

Deja una respuesta

Botón volver arriba