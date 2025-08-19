Juicio por YPF: Argentina obtuvo un fallo favorable en la causa por la expropiación

La Justicia de Irlanda rechazó un pedido de ejecutar el fallo del caso de YPF en ese país, que había sido requerido por los demandantes Petersen y Eton Park.

“En dicho proceso buscaban el reconocimiento y ejecución en Irlanda del fallo dictado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que condenó a la República Argentina al pago de más de 16 mil millones de dólares más intereses, el cual todavía se encuentra en instancia de apelación”, informó la Procuración del Tesoro argentina, en un comunicado oficial.

La Procuración señaló que tanto Petersen como Eton Park han promovido acciones similares en otras jurisdicciones extranjeras. “Por eso, la decisión irlandesa constituye la primera resolución en el marco de estos intentos de ejecución internacional y representa un precedente favorable para la República Argentina”.

El especialista Sebastián Maril, afirmó que el fallo de la Justicia irlandesa atiende al pedido de Argentina de «no permitir a los beneficiarios del fallo, iniciar una ejecución de la sentencia en Irlanda, porque existe una apelación en curso (la de NY) y porque Argentina podría ganarla. No ve motivos para permitir embargos si después los activos deben ser devueltos”.

“Este fallo no puede ser utilizado en la apelación de Nueva York”, aclaró Maril.

Fallo favorable en Nueva York

La semana pasada, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito neoyorkina resolvió suspender la orden de la jueza Preska, quien había dado a Argentina un plazo dos semanas para transferir el paquete del 51% acciones de YPF a una cuenta de custodia global en el Banco de Nueva York Mellon.

«Tras la debida consideración, por la presente se ordena que sean aceptadas las mociones de suspensión y que las órdenes del tribunal de distrito del 30 de junio de 2025 queden suspendidas mientras se resuelven las apelaciones», determina en su escrito Catherine O’Hagan Wolfe, secretaria del Tribunal del Segundo Circuito de Manhattan.

Además, autorizó la participación como “amicus” del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que había manifestado su apoyo a la posición argentina.

“Esta decisión garantiza que la República Argentina conserve la participación del Estado nacional en la compañía mientras avanza la apelación”, indicó la Procuración.