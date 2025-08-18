Provinciales

Lluvia en Corrientes: Mañana llegarán las tormentas fuertes

El clima se presentará hoy inestable en gran parte del territorio provincial, con tormentas aisladas durante toda la jornada y para mañana se esperan tormentas fuertes , según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

18/08/2025
El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias y tormentas aisladas durante toda la jornada de hoy con temperaturas que rondarán entre los 16 y 27 grados centígrados.

En tanto, mañana llegarán las lluvias fuertes desde la  madrugada y hasta la noche, mientras que la temperatura mínima rondará los 14 grados  y la máxima  22 grados centígrados.

