Realizarán operativo Oftalmológico en el comité de campaña «Juanita con Juan Pablo»

Organizado por la lista 47, la atención será gratuita con turno previo y quien deseen solicitar anteojos lo podrán hacer a bajo costo.

Mercedes se prepara para un importante operativo de salud visual. La Lista 47 de «Vamos Ctes!» organiza un «Operativo Oftalmológico Gratuito» que se llevará a cabo el próximo jueves 21 de agosto, de 8:30 a 14:30 horas, en su Comité de Campaña «Juanita y Juan Pablo», ubicado en calle Sarmiento 652.

Durante la jornada, se brindará atención oftalmológica a la comunidad y se ofrecerá la posibilidad de encargar anteojos a bajo costo.

Se informa a los interesados que los cupos son limitados y se requiere reserva previa a través del numero     3773-406064. El evento contará con la presencia de la la candidata a intendente, Juanita Gauto quien acompañará esta significativa iniciativa en beneficio de la salud visual de los mercedeños.

