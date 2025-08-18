Realizarán operativo Oftalmológico en el comité de campaña «Juanita con Juan Pablo»

Mercedes se prepara para un importante operativo de salud visual. La Lista 47 de «Vamos Ctes!» organiza un «Operativo Oftalmológico Gratuito» que se llevará a cabo el próximo jueves 21 de agosto, de 8:30 a 14:30 horas, en su Comité de Campaña «Juanita y Juan Pablo», ubicado en calle Sarmiento 652.

Durante la jornada, se brindará atención oftalmológica a la comunidad y se ofrecerá la posibilidad de encargar anteojos a bajo costo.

Se informa a los interesados que los cupos son limitados y se requiere reserva previa a través del numero 3773-406064. El evento contará con la presencia de la la candidata a intendente, Juanita Gauto quien acompañará esta significativa iniciativa en beneficio de la salud visual de los mercedeños.